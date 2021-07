BELLINZONA - Dati decisamente più confortanti rispetto a quelli dei giorni scorsi sul Covid: i nuovi casi in Ticino sono 6, un terzo rispetto a ieri. Non si registrano decessi

I totali salgono così a 33'228 positivi accertati con 995 morti da inizio pandemia.

Non ci sono pazienti in ospedale per Coronavirus.