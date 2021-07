E grandine fu! Aumentata l'allerta al grado 4. Chiuse alcune strade

BELLINZONA - Pioggia, vento, grandine. MeteoSvizzera aveva diramato ieri un'allerta di grado 3 per tutto il Ticino, oggi l'ha aumentata al grado 4 per Luganese, Verzasca, Riviera, Basso Moesano, Blenio e Alto Moesano, in particolare sul mezzogiorno.

E infatti il maltempo non si è fatto attendere. Grandine e disagi nel Locarnese, qualche problema di allagamenti sia nel Sopraceneri che in Valle Maggia, Valle di Blenio, Mesolcina e Leventina.

È stata chiusa la A2 A2 in direzione sud tra Faido e Biasca a causa di uno smottamento. La cantonale fra Bodio e Giornico è bloccata a causa di un allagamento.