Si tuffa da un pedalò e scompare nel lago. Disperate ricerche a Minusio

MINUSIO - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 18 a Minusio è stata segnalata la scomparsa di un bagnante. Si tratta di un 21enne cittadino portoghese residente in Valle Leventina. Il giovane si trovava su un pedalò a noleggio in navigazione sul Lago Maggiore in compagnia di alcune persone.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, a circa 500 metri dalla riva il 21enne si è tuffato nel lago per poi non più riemergere.

Le ricerche, scattate immediatamente e finora senza esito, hanno visto in attività agenti della Polizia cantonale, la Società di Salvataggio Sub Aqua Tenero-Contra e i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e della REGA. Nella zona della scomparsa il fondale risulta particolarmente profondo.

Per questo motivo le ricerche proseguiranno in collaborazione con i colleghi di altri cantoni e con apparecchiature specialistiche. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.