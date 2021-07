(ri)torna la pioggia. Allerta di grado 3 per tutto il Ticino

TICINO – È di nuovo allerta meteo in Ticino. Dopo le abbondanti precipitazioni della scorsa settimana, acqua e temporali saranno di nuovo protagonisti nelle prossime ore. Per questo motivo, MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado 3 (su 5) dalle 21:00 di oggi alle 16:00 di domani, martedì 13 luglio.

La fase più acuta dell'evento, infatti, è prevista proprio per la giornata di domani con "precipitazioni a carattere temporalesco e grossi accumuli", in particolar modo nel Sopraceneri. Mercoledì probabile "passaggio a tempo in parte soleggiato, ma con tendenza a rovesci o temporali, specialmente nella seconda metà della giornata".