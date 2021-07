In due settimane i casi di Coronavirus in Svizzera sono triplicati

BERNA - In una settimana sono quasi raddoppiati. I casi di Cornavirus in Svizzera registrati durante il fine settimana sono 1'560, contro gli 882 dello scorso lunedì e le 449 di due lunedì fa.

Si segnalano 4 decessi ed un aumento importante delle ospedalizzazioni, 29 contro le 8 di sette giorni fa.

Il tasso di positività è dell'1,95%.

In Svizzera si contano attualmente 3'005 persone in isolamento, 4'019 entrate in contatto con loro ed ora in quarantena oltre a 1'046 di ritorno da un Paese a rischio.