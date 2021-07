Gli anticorpi durerebbero nove mesi ma non sarebbero escluse nuove infezioni mentre sono presenti

PADOVA/LONDRA - Quanto durano gli anticorpi quando si ha avuto il Covid? Per quanto tempo si è protetti? Da quando è iniziata la pandemia la comunità scientifica cerca una risposta e un'indagine di Vo’ Euganeo condotta dal gruppo di Andrea Crisanti dell’Università di Padova in collaborazione con l’Imperial College di Londra avrebbe ipotizzato una risposta.

Essa è stata pubblicata su Nature Communication.

Secondo gli studiosi il 98,8% delle persone infette a febbraio/marzo ha mostrato livelli rilevabili di anticorpi anche a novembre: dunque resterebbero almeno nove mesi. I diversi metodi di test usati hanno dato risultato leggermente diversi ma tutti hanno rilevato una diminuzione degli anticorpi tra maggio e novembre.

In alcuni casi gli anticorpi sono aumentati, facendo però pensare a una nuova infezione, dunque non si può essere certi che si sia del tutto protetti. Non si rilevano differenze significative tra chi ha avuto il Covid senza sintomi e chi invece ne ha avuti, quindi pare che la forza della risposta immunitaria non dipenda dai sintomi e dalla gravità dell’infezione.