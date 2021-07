Italia, ci vorrà il green pass praticamente ovunque

ROMA - L'Italia inserisce regole più severe per quel che concerne il green pass. Sarà necessario averlo per tutti i luoghi al chiuso, ristoranti compresi. Si ottiene con almeno una dose di vaccino, con un tampone negativo nelle 72 ore precedenti o la guarigione dal Covid.

Oltre che per i ristoranti il certificato servirà per assistere agli spettacoli al cinema e a teatro, per partecipare a eventi e competizioni sportive, per andare nelle piscine, nelle palestre, ma anche a fiere, sagre, convegni, parchi divertimento, sale gioco, partecipazione a concorsi. Questo per chiunque abbia dai 12 anni in su.

Per avere il green pass col tampone si pagherà una cifra comunque bassa, ma addio alla prova gratuita.

Le discoteche resteranno chiuse.

La bozza del decreto dovrebbe essere approvata per entrare in vigore già domani, oggi è stata illustrata ai presidenti di Regione dal ministro della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Maria Stella Gelmini. L'obbligo del green pass sarà valido dal 6 agosto per dare a tutti il tempo di uniformarsi.