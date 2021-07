BELLINZONA - Continua l'altalena dei contagi in Ticino, dopo la discesa di ieri a 14 si torna a passare i 30. Sono infatti oggi 32 i nuovi casi di Covid nel nostro Cantone, comunque più basso dei 43 di due giorni fa.

Non vi sono decessi. I totali sono di 33'646 e 995.

Nelle ultime 24 ore 3 nuove persone sono state ricoverate, in ospedale per il virus ci sono ora 8 persone, con 2 in terapia intensiva.