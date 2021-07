Di nuovo! Allerta temporali, vento e grandine. Ma poi avremo una settimana fresca

BELLINZONA - Allerta temporali, ci risiamo! Da oggi alle 15 sino a stanotte alle 3 sarà allerta 3 in tutto il Ticino. Si tratterà di temporali perlopiù stazionari, associati a grandine, forti raffiche, piogge intense, scariche elettriche (ovvero fulmini).

La fase più intensa dell'evento sarà tra le 18 e la mezzanotte.

Oggi MeteoSvizzera, che ha diramato l'allerta, prevede "nuvoloso con solo alcune schiarite nelle ore centrali della giornata. A partire dal pomeriggio dapprima nelle Alpi, in seguito anche nelle altre regioni, sviluppo di rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità. A basse quote temperature massime sui 27 gradi, in Alta Engadina attorno a 21. In montagna vento moderato, a tratti forte, da sudovest. Possibili raffiche in prossimità dei temporali. Isoterma di zero gradi a 4300 metri", mentre domani sarà "al Sud delle Alpi nuvoloso con solo poche schiarite, in Engadina in parte soleggiato con nuvolosità in addensamento nel corso della giornata. Rovesci o temporali già in tarda mattinata sull'Alto Ticino, con il passare delle ore in estensione anche alle altre regioni. A basse quote temperature minime vicine a 19 gradi, massime sui 26, in Alta Engadina attorno ai 18. In montagna vento moderato da sud-sudovest. Isoterma di zero gradi a 4000 metri".

Non migliora lunedì: "nuvoloso con schiarite mattutine, brevi al Sud, più prolungate in Engadina. Rovesci o temporali, sparsi al mattino, più generalizzati al pomeriggio. A basse quote temperature minime sui 16 gradi, massime vicine a 25; in Alta Engadina attorno ai 17. In montagna vento moderato da sudovest. Isoterma di zero gradi a 3800 metri", e nemmeno martedì: "al Sud nuvoloso con solo qualche schiarita sul Ticino centrale e meridionale. In Engadina nuvolosità variabile. Rovesci o temporali in particolare al mattino presto e poi di nuovo in serata. 23 gradi".

Le temperature, come si vede, si abbasseranno e la tendenza continuerà anche mercoledì, "al Sud inizialmente ancora perturbato con qualche rovescio o temporale sparso. In seguito sviluppo di schiarite. Engadina in parte soleggiato. 24 gradi" e giovedì "probabilmente abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata tendenza a temporali, specie lungo le Alpi".