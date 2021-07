Un albo con la percentuale dei vaccinati: Merlani scrive agli istituti sanitari

Il Consigliere nazionale dopo la lettera di Merlani: "Il datore di lavoro non ha alcun mezzo legale per imporre ai collaboratori di vaccinarsi (o magari le ritorsioni più o meno velate?). Ma il Cantone scarica il lavoro sporco"

La rabbia di Quadri: "Il Cantone non ha il coraggio di obbligare la vaccinazione per il personale curante e allora..."

BELLINZONA - Dopo quella ai docenti, è partita un'altra missiva da parte del Medico cantonale Giorgio Merlani agli istituti sanitari del Ticino. Dal 1o agosto esisterà una sorta di albo dove verrà indicato chi, tra il personale sanitario, è vaccinato e chi no. Il dato sarà accessibile a tutti e dunque gli istituti devono rendere nota la percentuale di personale che si è vaccinato, oltre a incoraggiare i propri dipendenti a farlo, con consulenze mirate.

Merlani sottolinea il rischio di contrarre e trasmettere il virus a persone anziane e particolarmente vulnerabili da parte del personale curante stesso e insiste sul "diritto di ogni paziente avere accesso a informazioni inerenti le caratteristiche e le competenze del personale curante. Per analogia all’albo dove vengono annoverate le professioni sanitarie, ritengo sia diritto di ogni cittadino/paziente sapere se le persone a cui affida la propria salute sono vaccinate oppure no". Non verranno però forniti i nomi di chi ha scelto o meno di vaccinarsi.

Le strutture che non trasmetteranno i dati entro il 15 agosto verranno pubblicate con la dicitura "risposta non pervenuta".