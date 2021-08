Il primo agosto di Cassis: "Una diversità che ci arricchisce"

*Discorso del consigliere federale Ignazio Cassis da Bangkok in occasione della Festa nazionale 2021

Oggi è il compleanno della Svizzera. Fin da bambino, il primo agosto è un appuntamento fisso nel mio calendario e me ne rallegro ogni volta: Portiamo tutti dentro di noi tanti ricordi legati a questa festa, come…

• illuminare le strade con le lanterne,

• osservare la luce calda dei falò e sentire lo scoppiettare del fuoco,

• vivere la magia dei colori dei fuochi d’artificio in riva al lago.

Non solo ognuno ha i suoi ricordi. Ma anche le comunità linguistiche, ogni Cantone e ogni villaggio ha le sue tradizioni. Tante storie diverse, così come molto diversa è la nostra Svizzera. Una diversità che ci arricchisce, un Paese che vive della sua pluralità.

Questo primo agosto è per me molto speciale: è la prima volta che lo festeggio all’estero, da quando sono stato eletto in Consiglio federale!

Festeggiamo insieme le nostre origini qui e ora. Noi siamo la Svizzera! Grazie di cuore per la vostra attenzione – e buon compleanno Svizzera!