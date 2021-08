BELLINZONA - In tre giorni in Ticino sono stati rilevati 80 casi di Covid. Il dato è in linea con quello del lunedì precedente.

Non si registrano decessi, per cui i totali parlano di 33'932 positivi accertati e 996 decessi.

Costanti anche ospedalizzati e pazienti che necessitano di cure intense. I primi sono 10, i secondi 3.