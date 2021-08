Si diceva estate variabile? Ancora pioggia, poi torna un po' di sole con temperature non molto alte

LOCARNO - Pazza meteo, gli esperti da tempo stan dicendo che anche agosto sarà all'insegna della variabilità. E così rieccoci: da domani ci sarà allerta maltempo.

Questa volta si tratta di allerta 2, per tutto il Ticino, a partire da domani alle 12 sino alla mattina successiva alle 6. Sono previsti 50-70 mm di pioggia.

Già per oggi MeteoSvizzera prevede dapprima molto nuvoloso con rovesci sparsi soprattutto verso la pianura; brevi schiarite attorno a metà giornata, poi nuovo aumento della nuvolosità e qualche rovescio o temporale, più probabile in montagna. A basse quote temperatura massima 23 gradi, in Alta Engadina 14. In montagna vento moderato da sudovest. Isoterma di zero a 3200 metri".

Domani avremo "molto nuvoloso con rovesci, dal pomeriggio anche temporaleschi. A basse quote temperatura minima 15 gradi, massima 21, in Alta Engadina 13. In montagna vento moderato da sudovest, rotante a nordovest la sera. Isoterma di zero gradi a 3500 metri. In montagna vento moderato da sudovest, rotante a nordovest la sera. Isoterma di zero gradi a 3500 metri".

Un po' di bel tempo, seppur con temperature non altissime, arriverà da giovedì: "Abbastanza soleggiato e generalmente asciutto. In Engadina nuvolosità ancora a tratti estesa e qualche rovescio. A basse quote temperatura minima 15 gradi, massima 26, in Alta Engadina 16.In montagna vento moderato dal settore nord. Isoterma di zero gradi a 3400 metri. Informazioni", con venerdì "al Sud in prevalenza soleggiato, in Engadina ancora qualche annuvolamento, ma asciutto. 26 gradi" e sabato "probabilmente in parte soleggiato con tendenza a rovesci pomeridiani, soprattutto lungo le Alpi. 24 gradi.".

Domenica pare ricomincerà a piovere, poi ci sarà un miglioramento.