Rapida crescita dei contagi "a causa di Euro2020 e variante Delta"

BERNA – La Task force dalla Confederazione è tornata ad aggiornare la popolazione circa l'evoluzione del coronavirus in Svizzera. La responsabile della divisione Malattie trasmissibili dell'UFSP Virginie Masserey ha parlato di un'evoluzione pandemica "molto incerta". A contribuire alla rapida crescita dei contagi sono stati "gli assembramenti legati alle partite di calcio dell'Europeo e l'elevata contagiosità della variante Delta".

E ancora: "Bisogna farsi vaccinare, anche il Covid-19 diventerà un virus endemico con una sua stagionalità. Chi non si è ancora fatto vaccinare dovrebbe farlo prima dell'autunno". Masserey ha parlato anche dell'ipotetica terza dose di vaccino. "Al momento – ha detto – non ci sono evidenze scientifiche. È troppo presto per dire se sarà necessaria oppure no".