Il Casinò di Locarno diventa "adulto"

LOCARNO – Ricordiamoci. Era la sera del 3 agosto 2003. Mai si vide in seguito il piazzale di Largo Zorzi tanto affollato da Locarnesi. Dalle porzioni di risotto allora servite si calcola fossero tra i 3’000 e 4’000 venuti a dare il benvenuto al “loro” casinò cittadino. Il Casinò di Locarno dimostrò da subito un’affinità per il gioco e la fortuna che, generoso d’indole, volle condividere immediatamente con tutti.

Della grande famiglia del Casinò presente all’atto della nascita ben il 50% è ancora attivo nell’organico odierno. Una dimostrazione di fedeltà. Infatti, era ed è facile affezionarsi al festeggiato di oggi. Il grande numero di collaboratori che hanno accompagnato la crescita del Casinò danno atto e testimoniano le ottime condizioni lavorative e all’atmosfera di reciproco rispetto curato dall’azionista e dal management. Appunto, il management, nei suoi vari settori operativi, è cresciuto anch’esso assieme al compleannato. Già allora, nel 2003, fu presente Michele Marinari, primo direttore generale che ancora oggi è attivo e affianca dal 2015 Michael Boyschau nella conduzione.

Tutti i collaboratori hanno voluto festeggiare in maniera sobria e senza troppi sfarzi il compleanno dei primi 18 anni del Casinò Locarno che, paradossalmente, potrà finalmente varcare anch’esso la propria entrata alla sala giochi oltre che guidare un’automobile, sposarsi e andare a votare. Una vera e propria festa con tutta Locarno non è prevista vista la delicata situazione attuale dovuta alla pandemia ma attendiamo una cifra tonda per festeggiare con tutti i nostri amici. Per l’occasione però la Direzione ha voluto proclamare l’evento con una torta “speciale” e un brindisi di prosecco offerto a tutti i presenti.

La torta che i nostri collaboratori hanno dedicato al compleanno non è un dolce qualsiasi bensì di un particolare regalo da parte del fratello maggiore, il Casinò Admiral di Mendrisio e della sua affiatata batteria di cuochi. Questo regalo va a coronare anche i 18 anni di connubio tra le casacche locarnesi e il magnifico borgo mendrisiense. Con l’augurio che il Casinò possa crescere bene e affezionarsi ulteriormente alla sua città natale estendiamo l’invito a tutti di partecipare al compleanno dei primi 20 anni previsto nel 2023!