Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Borradori

LUGANO – C'è una città intera con il fiato sospeso. Lugano ha trascorso la notte di San Lorenzo a pregare per il suo sindaco Marco Borradori, ricoverato in condizioni gravissime al Cardiocentro di Lugano, dove è assistito da un team multidisciplinare. I due bollettini emessi ieri dall'ospedale del cuore hanno evidenziato come Borradori sia "totalmente dipendente da un sostegno meccanico extracorporeo".

Un ulteriore aggiornamento, il più importante, verrà comunicato nella mattinata di oggi, verosimilmente tra le 8:30 e le 9:00, dopo il briefing dell'équipe medica. Alle 9:00 si riunirà anche il Municipio di Lugano.