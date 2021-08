Addio a Marco Borradori

LUGANO – Il Municipio della Città di Lugano, informato dai famigliari, annuncia con profondo dolore e sgomento, che alle ore 18.10 è purtroppo venuto a mancare il proprio Sindaco, onorevole Marco Borradori.

Le colleghe e i colleghi di Municipio, le collaboratrici e i collaboratori dell'amministrazione cittadina, unitamente a tutto il Consiglio Comunale della Città di Lugano, partecipano con sentimenti di profondo cordoglio al lutto dei famigliari e, facendosi interpreti dei sentimenti a nome della cittadinanza tutta, elevano alla sua memoria un pensiero di rispettosa

riconoscenza.

Marco Borradori, nato e cresciuto a Lugano, fu eletto deputato al Consiglio nazionale per la Lega dei Ticinesi dal 1991 al 1995. Nel 1992 varca per la prima volta anche le porte di Palazzo Civico, venendo eletto come municipale della Città di Lugano, carica che mantenne sino al 1995, quando il Popolo ticinese lo elesse in Consiglio di Stato. Presso il Governo cantonale rimase in carica sino al 2013, anno in cui concretizzò il suo ritorno, questa volta in qualità di Sindaco, nella sua Città di Lugano.