"Sei stato importante per la Lega, Lugano e tutto il Ticino"

*Post Facebook di Stefano Tonini

Caro Marco,

Con le lacrime agli occhi ti scrivo queste righe.

in questo momento è difficile trovare le parole giuste, ma credo sia mio dovere dedicarti il giusto tempo per salutarti, a nome mio e di tutti i Giovani Leghisti.

Sei stato un sindaco, una guida, hai combattuto per portare avanti gli ideali della Lega, ma ancor prima sei stata una persona giusta, corretta e buona. La città di Lugano, così come tutto il cantone, ti ricorderà per essere stato un uomo tra la gente e per la gente. Durante il periodo di pandemia hai mostrato a tutti cosa significa lottare per i propri ideali, a Natale hai acceso per tutti noi le luci della speranza, facendoci respirare, per un attimo, quel poco di ossigeno di cui eravamo stati privati.

E oggi, che non sei più qui, vorrei solo che ti arrivasse forte il mio abbraccio, per ricordarti quanto sei stato importante per la Lega, per Lugano e per tutto il Ticino.

Ciao Marco, ci mancherai

*Deputato Lega dei Ticinesi e presidente Giovani leghisti