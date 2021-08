"Lugano e il Ticino ti saranno per sempre grati"

LUGANO – Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio che giungono da tutti gli schieramenti politici nei confronti del sindaco di Lugano Marco Borradori.

"Caro Marco – scrive l'UDC –. Per molti di noi sei stato un alleato, un mentore, un amico. Ti dobbiamo tanto, impossibile per Lugano e per il Ticino dimenticarsi di te e di quanto hai fatto per la nostra comunità. Grazie di tutto e fai buon viaggio!".

La sezione PPD e GG di Lugano scrive: "Caro Marco, purtroppo la tua voglia di vivere, l'amore dei tuoi famigliari e i "Forza Marco" risuonati nei cuori di tantissimi ticinesi non sono bastati. Se la vita e la morte, come abbiamo dovuto tutti riapprendere in questo periodo segnato da una subdola pandemia, rimangono un mistero, una certezza è stata ed è la nostra lunga amicizia".

E ancora: "Oggi ci hai lasciati. Ma rimangono il tuo sorriso spontaneo, il tuo saluto gioviale, la tua proverbiale disponibilità. E rimangono le opere che, quale Consigliere di Stato prima e Sindaco di Lugano poi, sei riuscito a realizzare o a incanalare verso la loro realizzazione. Il Ticino, e Lugano in particolare, te ne saranno sempre grati. Oggi siamo tristi perché abbiamo perso un amico e un punto di riferimento. Non siamo sempre stati d'accordo: ed è un bene poiché le differenze aiutano a crescere e a migliorarsi. Però siamo sempre stati leali. Ed è ciò che alla fine più conta".

"Ti siamo riconoscenti per le opere che hai fortemente voluto per la tua Città e a favore del tuo Cantone e che, con il contributo di tutti, cercheremo di portare a compimento. Con un pensiero a te siamo vicini anche a quelle famiglie che oggi temono per la sorte dei loro cari, colpiti da problemi cardiaci o da altre malattie mortali. E insieme a te siamo vicini alla tua famiglia, al tuo partito, a tutti quei ticinesi che oggi si sentono in lutto perché non godranno più della disponibilità, del saluto, del sorriso del loro caro amico Marco".