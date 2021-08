Morte di Borradori, i ricordi di Scherrer e Badaracco

*Dal profilo Facebook di Roberto Badaracco

Ora è purtroppo ufficiale. La tristezza è immensa! I tanti ricordi riaffiorano senza sosta. Con Marco al fianco per me sono stati 5 anni straordinari di Municipio. Tanti i momenti felici, le soddisfazioni raggiunte ma anche i periodi delicati e critici. Di lui serberò la gentilezza in ogni occasione, l'approccio rispettoso, la capacità di essere dovunque e di non cedere mai allo stress malgrado la pressione. Una persona sempre vicina alla gente, sempre pronta all'ascolto, amata da tutti. Ci mancherai non solo in Municipio! Un pensiero alla famiglia e ai suoi affetti più cari.

*Municipale di Lugano

*Dal profilo Facebook di Alain Scherrer

Caro Marco,

questa fotografia è l’ultimo ricordo che abbiamo insieme, solo tre giorni fa.

Sei sempre stato solare, accogliente, sorridente e hai sempre avuto una buona parola e una particolare attenzione per tutti.

E in questo non sei cambiato mai, a testimonianza di come questa tua natura sia vera e sincera.

In questo sei un modello per me e soprattutto un caro amico.

Mi mancherai.

*sindaco di Locarno