Municipio, ecco i prossimi passi

LUGANO – Il Municipio di Lugano vive il momento più difficile della storia recente. Ieri, mercoledì 11 agosto, ha dovuto salutare il suo sindaco Marco Borradori. Ora che si fa? Tristezza e sgomento regnano a Palazzo Civico, ma l'attività istituzionale della Città deve proseguire. E stamane il Municipio deciderà il da farsi. Un successore di Borradori dovrà essere designato, presto o tardi.

Il primo passo – riporta il Corriere del Ticino – sarà quello di completare il Municipio. A subentrare in Municipio dovrebbe essere l'esponente dell'UDC Tiziano Galeazzi, che ha raccolto 7'223 voti preferenziali alle scorse elezioni. Dopodiché, verrà avviata la procedura di elezione del sindaco come se fosse una 'normale' elezione.

Non per tutti

Non tutti potranno candidarsi. Solo i sette municipali in carica in quel momento. Spetterà poi ai singoli decidere se presentare la candidatura da sindaco. L'elezione tacita avverrà solo nel caso in cui un solo candidato dovesse presentare la candidatura. Il quotidiano stima dai 3 ai 6 mesi il tempo necessario per completare la procedura e consegnare a Lugano un nuovo sindaco. L'ipotesi più probabile e realistica al momento è quella che il vice sindaco Michele Foletti (Lega) venga eletto tacitamente.