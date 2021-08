Centinaia di annunci funebri per ricordare 'il sindaco di tutti"

LUGANO – Mai, probabilmente, l'albo degli annunci funebri del Corriere del Ticino è stato così corposo. Nove intere pagine sono dedicate ai saluti, gli omaggi e i ricordi per il sindaco di Lugano Marco Borradori, deceduto mercoledì 11 agosto in seguito a un infarto.

Spicca, ovviamente, quello dei famigliari di Marco. Dalla figlia Carlotta alla mamma Natascha, il fratello Mario e i parenti tutti dalla Svizzera e all'estero. Ci sono i messaggi di cordoglio dei vari partiti politici, di tantissime aziende radicate sul territorio, dei club sportivi di Lugano e non solo. Anche l'FC Internazionale ha voluto dedicare un pensiero a Borradori. "Uomo cordiale e sensibile – si legge –, grande amante dello sport e della città di Milano. È stato cortese e gradito padrone di casa nei nostri recenti soggiorni nella Sua splendida città".

Non mancano ovviamente i toccanti ricordi del Consiglio di Stato e della Lega. "Il tuo sorriso – scrivono i Giovani leghisti – è stato un faro che ha illuminato le strade di Lugano, diventando un porto sicuro per chiunque ti incontrasse. Il MGL ti ricorderà per la tua gentilezza, il tuo carisma, per il tuo grande amore per il Ticino e per essere stato un uomo per la gente e tra la gente".

Basta, poi, spulciare tutti gli annunci funebri –provenienti da tutto il Cantone – per capire quanto Borradori fosse amato e considerato per davvero 'il sindaco di tutti'.