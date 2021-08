BELLINZONA - Aumentano i contagi in Ticino, nel weekend i casi sono stati 131, contro i 109 di settimana scorsa.

Non si registrano decessi, per cui i totali sono di 34'492 positivi accertati da inizio pandemia e 996 decessi.

In ospedale ci sono18 persone, 3 in più rispetto a venerdì, di cui uno in cure intense, come tre giorni fa.