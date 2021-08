Biden: "Non vogliamo combattere ancora in Afghanistan. La nostra missione non era creare uno stato"

WASHINGTON - Joe Biden ritira i soldati americani dall'Afghanistan. Lo ha annunciato in serata in conferenza stampa, affermando che verranno rispettati gli accordi presi da Trump.

"Non possiamo più combattere una guerra in un altro paese e in una guerra che l'Afghanistan non desidera combattere. Gli americani non faranno quello che non fanno gli afghani. Non voglio vedere altri soldati morire", ha spiegato. "La nostra missione in Afghanistan non è mai stata pensata per costruire una nazione", ha aggiunto, sottolineando come la missione americana era combattere il terrorismo e la morte di Bin Laden lo dimostrava. "Abbiamo dato tutti gli strumenti agli afghani, ma non possiamo dare la volontà di combattere”.

Gli USA continueranno a muoversi a livello diplomatico. Non sono esclusi altri interventi anti terrorismo se fosse necessario.