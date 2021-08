Il cugino: "Spero che il tuo modo di fare politica sia di ispirazione"

LUGANO - Come rappresentante della famiglia, ha letto un pensiero, visibilmente commosso, il cugino Luca Borradori.

“A tutti voi desidero ricordare Marco prendendo spunto dal suo profilo Instagram. Che è molto più di un profilo Instagram, è una sorta di testamento spirituale. In questo tuo diario scrivevi: l’importante è guardare sempre avanti, con fiducia e ottimismo. Tutti lo sanno, la tempesta e la pioggia non ti hanno mai scoraggiato, anzi dicevi che la pioggia ad alcuni trasmette emozioni, ad altri li bagna soltanto. Caro Marco tu eri convito, e ci credo, che la vita non si misura dai respiri che si fanno, ma dai momenti di emozione e di gioia che ti tolgono il respiro.

Anche se sono stato a lungo lontano dal Ticino, avevamo un rapporto stretto, frutto dei valori che ci hanno insegnato i nostri genitori e il nostro nonno paterno.

Portavi i valori universali, non di un solo partito. Non combattevi mai per un tuo tornaconto ed è per questo probabilmente che così tante persone sono presenti per darti un tuo ultimo saluto. Spero che la tua volontà di trasmettere fiducia e speranza, di cercare sempre soluzioni costruttive, senza compromessi, di fare politica, possa servire di ispirazione ai colleghi politici, anche alla generazione futura, per poter realizzare i sogni a cui hai creduto e per cui ti sei impegnato con tenacia e convinzione.

Grazie carissimo Marco per quanto hai fatto per tutta la popolazione, per il Ticino, per Lugano, per i tuoi colleghi, per gli amici, per i familiari. Telefonavi a mia mamma regolarmente chiedendole come stava, se potevi fare qualcosa per lei. Al mattino presto del 31 dicembre, mattina presto, Marco scriveva che era l'ultima alba del 2020. La certezza era che l'alba successiva sarebbe stata più luminosa. La tua vita lo è stata.

Un ultimo abbraccio, caro Marco, e grazie di tutto".