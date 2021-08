BELLINZONA - Prosegue l'aumento dei casi di Covid in Ticino. Oggi se ne registrano 84: nel weekend erano stati 131 in tre giorni, con una media di 43,6, facile vedere la progressione.

Non si segnalano decessi, per cui i totali aggiornati sono di 34'576 positivi accertati da inizio pandemia e 997 morti.

In ospedale ci sono 18 persone, di cui una in cure intense, come ieri.