I contagi sono aumentati del 65% in una settimana in Svizzera!

BERNA - Quella dei casi di Covid in Svizzera è una crescita continua. Oggi i nuovi positivi sono 3'150, nei tre giorni del fine settimana erano stati 5'578 e venerdì scorso 2'097: in pochi giorni sono più che raddoppiati (aumentati del 65%). Nel weekend il tasso di positività era stato del 9,17%, oggi è addirittura del 15,68%!

Si registrano due decessi e 62 persone sono state ospedalizzate: anche quest'ultimo dato è in forte aumento.

In Svizzera si contano attualmente 10'527 persone in isolamento e 11'558 messe in quarantena dopo un contatto con loro, oltre a 307 di ritorno da un Paese a rischio.