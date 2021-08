BELLINZONA - Contrariamente a ieri, i casi di Covid in Ticino invece di aumentare, come pareva dalla tendenza in atto, diminuiscono. Sono infatti 69, ieri erano stati 84.

Non si segnalano decessi, i totali sono così di 34'645 casi accertati da inizio pandemia e 997 morti.

In ospedale c'è una persona in meno, 17 contro le 18 di ieri, ma aumentano i ricoverati in cure intense: da uno salgono a 4.