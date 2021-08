Contagi ancora su in Svizzera ma il tasso di positività scende di un punto

BERNA - Salgono ancora i casi di Coronavirus in Svizzera, ma il tasso di positività scende di un punto percentuale (sono stati eseguiti quasi 2'000 test in più), attestandosi al 14,43%. I nuovi positivi sono 3'291.

I decessi sono 6, ieri erano stati 2.

Più numerosi anche i ricoverati in ospedale, 96 contro 62.

In Svizzera si contano attualmente 14’475 persone in isolamento e 16’684 che sono entrate in contatto con loro e dunque sono state messe in quarantena, oltre a 132 di ritorno da un Paese a rischio.