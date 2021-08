BELLINZONA - Prosegue, contro corrente a quanto accade in Svizzera, il trend in decrescita dei casi di Covid in Ticino: ieri erano passati da 84 a 69, oggi si attestano a 58.

Non si registrano decessi, i totali sono dunque di 34'703 positivi accertati e 997 morti.

In ospedale ci sono 17 persone, come ieri, di cui 3 in cure intense (uno in meno di 24 ore fa).