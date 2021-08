Buone notizie: giù casi, morti e ricoverati in Svizzera

BERNA - Dopo i dati rassicuranti del Ticino, arrivano anche quelli relativi al Covid in Svizzera, con decisamente meno contagi di ieri: 24 ore fa erano stati 3'291, oggi 2'788. Il tasso di positività scende, attestandosi al 12,31%, con un numero quasi stabile di test effettuati.

Si registra un decesso, dopo i sei di ieri.

Meno anche i ricoveri, 65 (contro i 95 di ieri).

In Svizzera si contano attualmente 14'623 persone in isolamento e 16'763 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, oltre a132 di ritorno da un Paese a rischio.