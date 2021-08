BELLINZONA - Ancora una leggera discesa nei casi di Covid in Ticino. Oggi sono 54, ieri erano 58.

Non ci sono per fortuna decessi, i totali sono ora di 34'757 positivi accertati da inizio pandemia e 997 morti.

In ospedale ci sono 19 persone, 2 più di ieri. In cure intense sono ricoverati 3 pazienti, come 24 ore fa.