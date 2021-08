Scendono i contagi e il tasso di positività ma esplodono i ricoveri

BERNA - Sono ancora in diminuzione i casi di Covid in Svizzera, oggi si attestano a 2'575. Sono stati effettuati più test, circa 26mila, e il tasso di positività è del 9,81%.

Decisamente meno confortanti i dati relativi a decessi e ricoveri.

Sono morte 6 persone, ieri una sola.

A esplodere sono i ricoveri, che sono 123, circa il doppio di 24 ore fa, quando erano stati 65.

In Svizzera si contano attualmente 17'039 persone in isolamento e 21'530 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, provvedimento che colpisce anche 82 persone di ritorno da un Paese a rischio.