In arrivo una nuova super variante? Il ricercatore del Politecnico ne è convinto

ZURIGO - Secondo il ricercatore del politecnico di Zurigo (ETH), l'immunologo Sai Reddy, è in arrivo una supervariante del Coronavirus.

"È molto probabile che emerga una nuova variante e che non potremmo più fare affidamento solo sulla vaccinazione", ha detto infatti al al SonntagsBlick. Essa potrebbe provenire da una combinazione di varianti esistenti. Le varianti Beta e Gamma hanno già sviluppato delle ulteriori varianti in grado di essere ancor più contagiose, la Delta al momento non ancora.

Per Reddy, dunque, "dobbiamo prepararci a diverse vaccinazioni per i prossimi anni, che saranno continuamente adattate alle nuove varianti". In autunno pronostica un aumento dei casi e un possibile ritorno di misure restrittive, se non ci sarà una crescita del tasso di vaccinazione.