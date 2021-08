Incendio alla stazione di Como, problemi anche per i treni verso Chiasso

COMO - Alcuni treni da Como verso Chiasso e viceversa sono deviati su percorso alternativo e non si fermano a Como San Giovanni. Questo a causa di un incendio che ha colpito il seminterrato della stazione di Como San Giovanni, danneggiando alcuni sistemi elettrici. Il sinistro è avvenuto attorno alle cinque del mattino.

"I tecnici di RFI sono a lavoro per ripristinare la piena funzionalità della stazione Como San Giovanni, che è aperta al pubblico anche se al momento i treni non effettuano la fermata", si legge in una nota. Il ritorno alla normalità è previsto per domani.

Come viene spiegato su Twitter da Luceverde Milano, "il traffico è ancora sospeso a Como San Giovanni. C'è in atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale ed è attivo il servizio sostitutivo con bus tra Milano Centrale e Como San Giovanni e tra Como San Giovanni e Chiasso".