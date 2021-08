BELLINZONA - Sono 135, con una media dunque di 45 giornalieri, i contagi registrati in Ticino nel weekend. In ogni caso si tratta di una diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Non si registrano decessi, i totali sono dunque di 34'892 positivi accertati da inizio pandemia e 997 morti.

Esplodono però i ricoveri: in ospedale ci sono 32 persone, 13 in più di venerdì! Di esse, 4 sono in cure intense.