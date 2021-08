In Svizzera come in Ticino: giù i contagi, su i ricoveri

BERNA - I contagi in Svizzera nelle ultime 72 ore sono stati 6'218, con un tasso di positività dell'8,87%, in discesa rispetto a venerdì, quando era del 9,91%. Sette giorni fa, al lunedì, si segnalavano 5'578 contagi con un tasso di positività ancora sopra al 9%.

I decessi sono stati 8, il doppio di una settimana fa.

Per quanto concerne i ricoverati, sono stati 143, quindi 60 in più rispetto a settimana scorsa.

In Svizzera si contano attualmente 17’993 persone in isolamento e 22’136 entrate in contatto con loro e dunque messe in quarantena, provvedimento che interesse anche 94 persone di ritorno da un Paese a rischio.