BELLIZONA - Questa volta l'impennata dei contagi in Ticino c'è. Se ne erano registrati 135, con una media di 45, durante il weekend, oggi sono 77.

Non si segnalano decessi: i totali sono così di 34'969 positivi accertati e 997 morti.

In ospedale ci sono 33 persone, una più di ieri. Come 24 ore fa quelle in cure intense sono 4.