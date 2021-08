Ci siamo: "In Svizzera possiamo parlare di quarta ondata"

BERNA - Dall'inizo di luglio il numero di pazienti ricoverati in Svizzera per Covid si è moltiplicato per trenta. Numeri che non lasciano di certo tranquilli quelli portati in conferenza stampa da Patrick Mathys dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). A suo avviso, "possiamo parlare di una quarta ondata",

Il numero di vaccinazioni effettuate al momento non è sufficiente per evitare un peggioramento, ha spiegato. I numeri sono già simili a quelli della terza ondata.

Sebbene i decessi sono ancora abbastanza bassi, preoccupa il fatto che possano salire. Nove ricoverati su dieci non sono vaccinati e tre quarti delle cure intense sono occupate da malati Covid.