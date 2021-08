Cassis pronto a dialogare con i talebani. Che intanto si macchiano di "esecuzioni sommarie"

KABUL/LUGANO - Le notizie che arrivano dall'Afghanistan stanno ancora colpendo il mondo. L'alto commissario dell'ONU per i Diritti Umani, Michelle Bachelet ha infatti segnalato di aver appreso da fonti che ritiene attendibili che sono in corso esecuzioni sommarie di militari e cittadini afgani.

Ha chiesto al Consiglio sui diritti umani di creare al più presto un meccanismo per monitorare da vicino le azioni dei talebani.

Intanto, Ignazio Cassis si è detto disponibile al dialogo coi talebani. "Come paese neutrale siamo costruttori di ponti e essi e non si possono costruire se non si parla con le due parti. Siamo sempre disposti al dialogo: è ciò che facciamo e ciò per cui siamo noti", ha spiegato.

Nel mentre ha anche comunicato come "tutte le persone che in Afghanistan hanno collaborato con la Svizzera e i loro famigliari hanno lasciato Kabul o si trovano nella parte protetta dell’aeroporto della capitale afghana". Si tratta di "una delle più grandi operazioni di evacuazione portata avanti dalla Svizzera".