BELLINZONA - Meno casi ma più nuovi ricoveri: questo dicono i dati odierni relativi al Covid in Ticino. I nuovi contagi sono 58, 10 in meno di ieri.

Non si registrano decessi, i totali sono dunque di 35'095 positivi accertati da inizio pandemia e 997 decessi.

In ospedale ci sono 38 persone, 6 più di ieri. In cure intense sono ricoverati 5 pazienti, come 24 ore fa.