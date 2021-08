Berset vorrebbe i test di massa a scuola. Una posizione diversa da quella del Ticino...

BERNA - Il Ticino è uno dei Cantoni che ha deciso di non organizzare test di massa nelle scuole: si parte con le mascherine obbligatorie per un paio di settimane e i test arriveranno solo in caso di presunto focolaio. Non è quello che vorrebbe Alain Berset, che ha ribadito la sua posizione ieri ospite del programma L'Arena.

Ritiene che bisognerebbe fare test di massa regolari sugli allievi delle scuole. I Cantoni a suo avviso devono fare di più, non lodare il federalismo e poi lanciare appelli a Berna affinché si occupi dei controlli. La scuola è infatti di competenza cantonale: è dunque compito dei Cantoni proteggere i bambini.

"Se il virus circola meno, lo fa meno anche tra i ragazzi di meno di 12 anni che al momento non possono farsi vaccinare", ha aggiunto il Consigliere Federale.