Merlani: "Sono l'unico stupido a credere che c'è ancora un problema?"

BELLINZONA - La manifestazione, con quasi tutti i partecipanti senza mascherina e che non rispettavano le distanze, degli Amici della Costituzione, non è piaciuta al Medico Cantonale Giorgio Merlani.

Ha espresso le sue perplessità su Twitter, postando un selfie dal suo Ufficio, con alle spalle la gente in corteo.

"I5onico… passo il sabato in ufficio per lavoro dovuto alla pandemia … e centinaia di persone in piazza (rigorosamente senza mascherina) manifestano (diritto sacrosanto) contro le misure, tanto è un complotto!", scrive.

"Ma sono l’unico stupido a credere che c’è ancora un problema?", domanda.