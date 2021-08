Durante un'escursione in bicicletta cade in una scarpata, grave un turista del Canton Argovia

CAPRIASCA - La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 15.00, in territorio di Capriasca vi è stato un infortunio. In base a una prima ricostruzione, un 64enne cittadino svizzero domiciliato nel canton Argovia stava effettuando con una conoscente un'escursione in bicicletta nell'area del monte Bar.

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, mentre si trovava in una zona impervia, l'uomo è scivolato per un centinaio di metri in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della REGA che, dopo le prime cure e le operazioni di recupero, hanno quindi provveduto al suo trasporto in ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 64enne ha riportato gravi ferite.