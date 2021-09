Più contagi ma anche molti test in più. Gli ospedalizzati aumentano leggermente

BERNA - Su i contagi ma giù il tasso di positività,il che significa che sul totale dei test (più di ieri) i positivi sono comunque meno. I decessi sono stabili e i nuovi ospedalizzati salgono leggermente: sono le considerazioni che emergono dai dati Covid della giornata a livello nazionale.

I nuovi contagi sono 3'202, con un tasso di positività del 9,61% (i test sono stati 33'325, addirittura 10mila più di ieri).

I decessi sono stati 3, stesso numero di ieri.

Per quanto concerne le persone che hanno avuto bisogno di un ricovero, sono state 84, contro le 79 di 24 ore fa.

In Svizzera si contano attualmente 19’647 persone in isolamento e 19’385 entrate in contatto con loro e messe in quarantena, provvedimento che colpisce anche 73 persone di ritorno da un Paese a rischio.