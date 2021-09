Moreno Capella nominato Procuratore generale sostituto

BELLINZONA - Il Ministero pubblico comunica che, alla luce della recente elezione di Nicola Respini quale nuovo giudice del Tribunale d'appello (attribuito alla Corte dei reclami penali), il Procuratore generale Andrea Pagani ha nominato Moreno Capella per la carica di Procuratore generale sostituto. Capella dirigerà la Sezione dei reati di polizia (competente per perseguire i reati comuni e quelli previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale).

Classe 1962, magistrato di lunga esperienza, con una laurea in diritto e una in scienze politiche conseguite all'Università di Losanna, il nuovo Procuratore generale sostituto è entrato a far parte del Ministero pubblico nel 2003 occupandosi sia di reati di polizia sia di reati finanziari. In precedenza era stato a capo della Sezione permessi e immigrazione al Dipartimento delle istituzioni.

Dal 13 settembre, Moreno Capella andrà dunque ad affiancare in seno all'Ufficio del Procuratore generale (UPG), Andrea Pagani (Procuratore generale) e Andrea Maria Balerna (Procuratore generale sostituto - Responsabile della Sezione reati economico finanziari).

Esprimendo i migliori auguri per la sua nuova sfida professionale, il Ministero pubblico coglie l'occasione per ringraziare Nicola Respini per l'importante lavoro svolto con senso del dovere, dedizione e impegno in seno all'autorità inquirente, contribuendo in modo determinante al difficile compito di garantire il rispetto della legge e la tutela della sicurezza.