La tempesta Ida si abbatte su New York

NEW YORK – La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza poiché la "coda" della tempesta Ida ha causato massicce inondazioni in città e negli Stati Uniti nordorientali. "Sto dichiarando lo stato di emergenza per aiutare i newyorkesi colpiti dalla tempesta", ha twittato Hochul. Ida, che domenica si è abbattuta sugli Stati Uniti meridionali come uragano di categoria 4, ha causato inondazioni mentre si dirigeva verso nord.

Almeno una vittima nel New Jersey

Almeno una persona è morta annegata nel New Jersey in seguito alle inondazioni. Lo riporta Sky News sottolineando che anche il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City (New Jersey), sono stati sospesi. Proseguono intanto le operazioni di sfollamento dei passeggeri della rete metropolitana di New York City, riporta la Cnn.