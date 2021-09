"Il mio concerto in Svizzera annullato. La libertà non è selettiva"

ACQUAROSSA – Contrariamente a quanto annunciato sui social, il concerto del 5 settembre Giuseppe Povia in una fattoria di Acquarossa non si terrà. Famoso per le posizioni no-vax, il cantante di “i bambini fanno oh” non si esibirà in Ticino. E il sospetto – reclama sui social – è proprio che la sua posizione possa aver influito.

“La libertà ha perso ancora. Un altro concerto che aggiungo alla collezione dei live annullati. La data del 5 settembre in Svizzera è cancellata, anche se era già tutto esaurito. I motivi ve li lascio immaginare, sempre gli stessi inutili ed ideologici. Fa male, ma non mollo di un millimetro. La libertà non è selettiva, pagliacci”.

Di certo c’è che ad aver sfatto smuovere il Municipio è stato un articolo di Tio.ch. Venuto a conoscenza dell’evento in programma, il Municipio di Acquarossa ha voluto saperne di più. “Non sapevamo niente di Povia. Avevamo rilasciato un’autorizzazione per una sagra con limite di 300 persone”, dichiara al portale la vice-sindaco Michela Gardenghi. Nella missiva inviata agli organizzatori veniva messo nero su bianco come la manifestazione sarebbe stata “sottoposta a sorveglianza durante tutto lo svolgimento”.

“Gli eventi – continua – devono svolgersi nel rispetto delle norme. Dispiace che sia stato annullato”.