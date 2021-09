Bataclan, sei anni dopo si apre il maxi processo

PARIGI – Oggi, mercoledì 8 settembre, si aprirà il maxi processo per l’attentato terroristico al Bataclan di Parigi. In un’aula gremita e costruita appositamente per l’occasione, sfileranno alcuni degli imputati rimasti in vita.

In quell’attentato, ricordiamo, morirono 130 persone e 350 rimasero feriti. Il processo andrà avanti per almeno 9 mesi, fino a maggio, si stima. 140, infatti, sono le giornate di udienza in programma.

In aula presenzierà anche un supersorvegliato: si tratta di Salah Abdeslam, unico dei 10 kamikaze vivo. Nella maxi aula saranno 330 gli avvocati della difesa presenti, 141 i media che hanno accreditato dei giornalisti.