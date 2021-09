A Berna in piazza centinaia di persone contro le decisioni di oggi del Consiglio Federale

BERNA - Che l'estensione dell'obbligatorietà del certificato Covid potesse portare a tensioni in molti lo avevano ipotizzato. A Berna, poche ore dopo l'annuncio del Consiglio Federale, centinaia di persone sono scese in piazza, in modo spontaneo.

A lanciare l'appello a scendere in piazza sono state sui social le organizzazioni che tempo si oppongono alle misure anti Covid-19, che hanno però dovuto cambiare programma: era previsto un corteo, ma la Polizia ha transennato l'area. Dato che la manifestazione di questa sera è spontanea, non servono autorizzazioni.

La rivendicazione è quella che le decisioni di oggi spingono verso l'obbligatorietà del vaccino. "La vaccinazione obbligatoria dalla porta di servizio è qui", si leggeva nell'invito degli organizzatori.